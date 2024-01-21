Прокуратура Дагестана проверяет сообщения о травле школьниц за внешний вид и национальность

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что ученицы дербентской школы № 15 жалуются на травлю от одноклассников. Те оскорбляют их в чате из‑за «неформального внешнего вида и национальности». Девочкам пишут, что они слишком «коротко одеваются», и угрожают их родным. Одну из девочек оскорбили за то, что она русская по национальности, ее одноклассники назвали «крепостной».