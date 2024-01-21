Прокуратура Дагестана проверяет сообщения о травле школьниц за внешний вид и национальность

Прокуратура Дагестана начала проверку информации о противоправных действиях в отношении девочек в одной из школ Дербента.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что ученицы дербентской школы № 15 жалуются на травлю от одноклассников. Те оскорбляют их в чате из‑за «неформального внешнего вида и национальности». Девочкам пишут, что они слишком «коротко одеваются», и угрожают их родным. Одну из девочек оскорбили за то, что она русская по национальности, ее одноклассники назвали «крепостной».
По словам пострадавших, педагоги видят издевательства, но никак не реагируют и, более того, просят учеников не общаться с «изгоями».
Детская омбудсвумен Дагестана Марина Ежова сказала, что официальных обращений от детей или родителей по поводу травли не поступало. «Прокуратура уже ведет проверку, мы обсудим с коллегами, какие меры необходимо принять. Будем разбираться, безусловно», — сообщила она.
К проверке также привлекли Минобрнауки региона и подразделения по делам несовершеннолетних. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.