Хоть Джорджета и выполняет работу, которая считается мужской, она гордится своей женственностью. «Когда я начала водить грузовик, я коротко постриглась и купила мужскую одежду. А когда я впервые пришла на работу, меня окликнул парень: „Пойдем, приятель!“ Именно тогда я изменила свой стиль. Женщине нужно помнить, что она женщина, независимо от ее профессии», — сказала она.