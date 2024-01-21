35-летняя дальнобойщица Джорджета из Румынии стала звездой соцсетей. В интернете разошлись видео и фото с ее розовым грузовиком, на котором она ездит с кошками.
Джорджета водит грузовик уже 12 лет и работает в основном в Испании. Однако недавно она вернулась на родину, купила собственную фуру и начала работать на себя.
Большую часть времени девушка проводит в машине, поэтому потратила много усилий, чтобы превратить ее в уютное пространство. Джорджету называют «румынской Барби» за любовь к розовому, и этот цвет доминирует не только в ее нарядах, но и в интерьере грузовика.
Выполняет заказы Джорджета вместе с двумя домашними кошками — Писи и Нороцелом. Последнего она подобрала с улицы после того, как он выпрыгнул перед ее грузовиком. Девушка успела вовремя затормозить, увидела, что котик голодный и напуганный, и решила забрать с собой.
Джорджета снимает видео своей жизни с питомцами и публикует их в тиктоке. У двух самых популярных роликов более 1 млн просмотров.
Хоть Джорджета и выполняет работу, которая считается мужской, она гордится своей женственностью. «Когда я начала водить грузовик, я коротко постриглась и купила мужскую одежду. А когда я впервые пришла на работу, меня окликнул парень: „Пойдем, приятель!“ Именно тогда я изменила свой стиль. Женщине нужно помнить, что она женщина, независимо от ее профессии», — сказала она.
Джорджета изучала менеджмент в колледже, работала продавщицей, делала укладку волос и макияж. Но нашла свое призвание, лишь когда записалась в школу вождения грузовиков. За время работы дальнобойщицей она несколько раз думала сменить сферу деятельности, но каждый раз возвращалась за руль.
«Каждый раз, когда мимо проезжал грузовик, мое сердце билось немного быстрее. Я поняла, что не могу бросить, это как наркотик», — поделилась девушка.