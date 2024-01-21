Подругу Доктора Кто в будущих сезонах вместо Милли Гибсон сыграет другая актриса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:57
Кадр с канала Doctor Who/YouTube

Актрису Милли Гибсон, сыгравшую напарницу в последнем сезоне «Доктора Кто», заменят на известную по «Андору» Варада Сету. С октября авторы шоу занимаются 15-м сезоном, пишет Variety.

Гибсон дебютировала в декабрьском рождественском выпуске сериала. Она сыграла спутницу Руби Сандей вместе с Шути Гатвой, который получил роль Пятнадцатого Доктора. Актер появится в этом образе и в 15-м сезоне.

Причины замены Гибсон на Сету не раскрываются. Посмотреть на Гибсон в роли Сандей можно будет в 14-м сезоне «Доктора Кто», который выйдет в мае на BBC и Disney+.

Под конец 2023 года вышел первый тизер сериала «Доктор Кто» с Гатвой. В ролике показали монстров и путешествия во времени, в которые предстоит отправиться Доктору и его спутнице.

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