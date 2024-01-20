В Северной Корее двух подростков приговорили к 12 годам работ за просмотр корейских дорам

По данным Би-би-си, такие кадры с приговорами это редкость, так как Северная Корея запрещает передавать внешнему миру фотографии, видео и другие свидетельства жизни в стране. Это видео было опубликовано исследовательским институтом South and North Development (Sand), который работает с перебежчиками из страны.