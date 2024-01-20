В Северной Корее двух подростков приговорили к 12 годам работ за просмотр корейских дорам

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:36
Фото: Micha Brändli/Unsplash

В Северной Корее двух подростков публично приговорили к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских дорам. Об этом сообщает Би-би-си.

В сети появились кадры, на которых видно, как двух 16-летних мальчиков заковывают в наручники на глазах у сотен школьников на открытом стадионе. СМИ подчеркивает, что видео, предположительно, было снято в 2022 году.

Видео свидетельствует о том, что власти стали жестче относиться к подобным инцидентам. По данным Би-би-си, ролик был распространен в Северной Корее в целях идеологического воспитания и предостережения граждан от просмотра «упаднических записей».

В ролике диктор повторяет государственную пропаганду. «Гнилая культура марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего по 16 лет, но они сами разрушили свое будущее», — говорит он.

В Северной Корее запрещены южнокорейские развлечения. Несмотря на это, некоторые готовы рискнуть.

По данным Би-би-си, такие кадры с приговорами это редкость, так как Северная Корея запрещает передавать внешнему миру фотографии, видео и другие свидетельства жизни в стране. Это видео было опубликовано исследовательским институтом South and North Development (Sand), который работает с перебежчиками из страны.

Ранее подростков, нарушивших запрет закон подобным образом отправляли в молодежные трудовые лагеря, причем срок наказания не превышал пяти лет. Однако в 2020 году в Северной Корее приняли закон, согласно которому за такие действия может грозить наказание вплоть до смертной казни.

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