На Сахалине загорелся крупный приют для животных, оттуда эвакуировали 500 собак и кошек

Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, в его тушении участвовали 24 сотрудника ведомства и 8 единиц техники. На данный момент возгорание локализовано, добавляют представители МЧС.
Пожарные эвакуировали из здания около 200 собак и 300 кошек, уточнили в городской администрации, на место выехали ветеринары.
Как пишут в мэрии, спасенных животных забирают местные жители и волонтеры, также брошенных питомцев развозят по другим приютам. Им везут тепловые пушки и топливо для обогрева вольеров, а помещения утепляют сеном. «Без крова животные не останутся», — подчеркнули в администрации.
Местный вице-мэр Алексей Римша пообещал, что власти областной столицы возьмут на себя расходы по содержанию четвероногих погорельцев. «Прибыло безумное количество волонтеров для спасения собак. Очень много людей с клетками, с одеялами», — отметил он.
В прошлом году в нескольких регионах России приняли законы об усыплении бездомных животных. В Бурятии, Алтае и Магаданской области разрешили убивать питомцев в течение месяца, если им не нашли новых хозяев, а животные отличаются агрессией или имеют тяжелые заболевания.