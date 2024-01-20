На Сахалине загорелся крупный приют для животных, оттуда эвакуировали 500 собак и кошек

В прошлом году в нескольких регионах России приняли законы об усыплении бездомных животных. В Бурятии, Алтае и Магаданской области разрешили убивать питомцев в течение месяца, если им не нашли новых хозяев, а животные отличаются агрессией или имеют тяжелые заболевания.