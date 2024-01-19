Звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк попала в реанимацию с септическим шоком

Звезда сериала «Эмили в Париже» Эшли Парк рассказала в соцсетях, что перенесла тяжелую болезнь. Актриса была госпитализирована с септическим шоком, развившимся на фоне тонзиллита.
Парк поделилась, что ее состояние было критическим и ей пришлось провести неделю в реанимации. Инфекция затронула внутренние органы артистки, однако в данный момент она чувствует себя лучше.
«Я благодарна, что мое здоровье улучшилось несмотря на то, что мне изначально говорили», — заявила Парк, поблагодарив своего партнера Пола Формана за поддержку и заботу.
«Ты успокаивал мои страхи и был со мной в машинах скорой помощи, трех зарубежных госпиталях, в течение недели в реанимации, в страшных приемных отделениях, во время бесконечных сканирований, тестов и уколов, мучительной боли и такого хаоса», — написала актриса.
Она также поблагодарила врачей и медсестер, которые работали без устали и помогали ей в том числе с переводом. Парк заболела во время поездки в Таиланд.
«Я не решалась поделиться тем, что происходило, поскольку я все еще нахожусь в муках выздоровления… но теперь я знаю, что я в безопасности по ту сторону от худшего», — добавила Парк.
Актриса призналась, что сожалеет, что в последнее время мало общалась со многими людьми в своей жизни. «Я люблю вас всех. Я выздоравливаю и обещаю, что со мной все будет хорошо», — подчеркнула она.
Эшли Парк в июне 2023 года исполнилось 32 года. Она известна своими ролями в сериале «Убийства в одном здании», «Грызня», а также фильмах «Список мистера Малкольма» и «Безумная поездочка».