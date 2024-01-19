Журнал Sports Illustrated лишился лицензии, потерял право на публикацию и уволит чуть ли не всех

Издатель журнала Sports Illustrated уведомил сотрудников, что планирует уволить значительную часть — возможно, вообще всех — сотрудников после отзыва лицензии на использование культового бренда в печатной и цифровой версии. Об этом сообщает Independent.
В электронном письме сотрудникам Sports Illustrated компания Arena Group сообщила, что ее лишили лицензии. «Мы вместе как профсоюз боролись за поддержание стандартов этого легендарного издания, которое мы любим, и за то, чтобы с нашими работниками обращались справедливо за ту ценность, которую они приносят этой компании. Эту борьбу мы продолжим», — заявил в своем заявлении редактор и председатель отдела НФЛ Митч Голдич.
Профсоюз сотрудников Sports Illustrated призвал Authentic Brands Group (ABG), владеющую торговым знаком, «обеспечить продолжение публикации SI и позволить ему обслуживать аудиторию так, как это происходит на протяжении почти 70 лет».
Arena Group приобрела права публикации у ABG в 2019 году как минимум на 10 лет. С тех пор руководство Sports Illustrated столкнулось со множеством препятствий. В декабре из журнала уволили главного исполнительного директора Росса Левинсона за предполагаемую публикацию статей, созданных искусственным интеллектом.
Sports Illustrated был основан в 1954 году. Поначалу журнал публиковался еженедельно, в 2018 году — раз в две недели, а в 2020-м стал ежемесячным.