Журнал Sports Illustrated лишился лицензии, потерял право на публикацию и уволит чуть ли не всех

В электронном письме сотрудникам Sports Illustrated компания Arena Group сообщила, что ее лишили лицензии. «Мы вместе как профсоюз боролись за поддержание стандартов этого легендарного издания, которое мы любим, и за то, чтобы с нашими работниками обращались справедливо за ту ценность, которую они приносят этой компании. Эту борьбу мы продолжим», — заявил в своем заявлении редактор и председатель отдела НФЛ Митч Голдич.