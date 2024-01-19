Рожденные в январе именинники получают меньше подарков, чем все остальные

«После финансовых эксцессов Рождества для многих людей январь — время вернуть контроль над своими деньгами. Это часто предполагает ограничение расходов на подарки, мероприятия и вечеринки, из‑за чего рожденные в январе могут чувствовать себя немного обделенными», — пояснил эксперт по личным финансам Money Салман Хакки.