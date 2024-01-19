Рожденные в январе именинники получают меньше подарков, чем все остальные

Люди, родившиеся в январе, получают меньше подарков, чем те, кто родился в другие месяцы, передает результаты исследования британская финансовая платформа Money.
Стоимость подарков январских именинников в среднем на 1300 евро меньше, чем у остальных. Треть опрошенных признались, что тратят на подарки январским на 34% меньше.
«После финансовых эксцессов Рождества для многих людей январь — время вернуть контроль над своими деньгами. Это часто предполагает ограничение расходов на подарки, мероприятия и вечеринки, из‑за чего рожденные в январе могут чувствовать себя немного обделенными», — пояснил эксперт по личным финансам Money Салман Хакки.
Также выяснилось, что на подарки матерям люди тратям на 16% больше, чем отцам. Судя по данным, самые большие траты приходятся на подарки вторым половинкам (в среднем 108 евро), затем идут дети (85 евро) и родители (50 евро).
«Афиша Daily» составляла длинный список подарков на Новый год, которые подойдут любителям искусства, следящим за своим здоровьем, детей и подростков. Возможно, они могут пригодится и в качестве подарка на День рождения.