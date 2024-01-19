Умер техно-музыкант Silent Servant. Он мог погибнуть в ходе того же инцидента, что и The Soft Moon

В США умер техно-музыкант Джон Хуан Мендес, известный под псевдонимом Silent Servant. Об этом написал Resident Advisor со ссылкой на Triangle Agency, работавшее с артистом.
Менеджмент Silent Servant не указал причину его смерти. Однако, по сведениям СМИ, Мендес скончался в ходе того же инцидента, что и Луис Васкес, он же — The Soft Moon. Вместе с ними погибла и подруга Васкеса — Симона Линг.
В соцсетях появилась информация, что трое музыкантов могли умереть после приема фентанила, который они получили у одних и тех же наркодилеров. Официальных подтверждений этих данных пока нет.
Silent Servant был значимой фигурой в области электронной музыки на протяжение более чем 30 лет. Он участвовал в коллективе Sandwell District, основал лейбл Jealous God, а также записывал собственную музыку при сотрудничетве с Cititrax, BITE и Hospital Productions.
Мендес выступал в клубах Бергхайн, Трезор, Бассиани и Khidi. Последний мини-альбом артиста вышел в ноябре 2023 года. Он назывался In Memoriam. Несколькими днями ранее Sandwell District анонсировал релиз нового сборника «Where next?».