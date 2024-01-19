Полиция начала вызывать транс-персон на опросы и требовать справки об их переходе

Как рассказал один из свидетелей, на опросе полицейские дали ему вторую повестку со словами: «Будем вызывать, пока не вспомнишь». Опрошенный прислал справку полицейским, но это не прекратило звонки, у него стали спрашивать, как он мог получить справку в Москве за один день. Также его предупредили, что в случае, если справка окажется недействительной, ему придется пройти детранзишн через суд.