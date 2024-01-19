Полиция начала вызывать транс-персон на опросы и требовать справки об их переходе

Максим Саблин
Сегодня в 18:52
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Полицейские в Петербурге и Архангельской области вызывают транс-персон на опросы и требуют справки о транс-переходе. Об этом пишет благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера».

В фонд обратились три гражданина и рассказали, что им звонили из полиции, присылали повестки на опрос, требовали предоставить справки о «смене пола» и новые документы. Двое из них уточнили, что их вызывало Управление экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Архангельской области, а причиной для опроса были названы некие обращения. В фонде предполагают, что такие вызовы могут повториться.

Как рассказал один из свидетелей, на опросе полицейские дали ему вторую повестку со словами: «Будем вызывать, пока не вспомнишь». Опрошенный прислал справку полицейским, но это не прекратило звонки, у него стали спрашивать, как он мог получить справку в Москве за один день. Также его предупредили, что в случае, если справка окажется недействительной, ему придется пройти детранзишн через суд.

По словам опрошенного, сотрудники МВД требовали раскрыть детали получения справки о транс-переходе: дату и место выдачи, стоимость процедуры, информацию о тех, кто посоветовал обзавестись справкой и кто сопровождал на комиссии, а также посещает ли он ЛГБТ*±вечеринки.

По мнению руководительницы службы юрпомощи и стратдел Кати Диковской, действия силовиков могут быть связаны с проверкой учреждений, выдающих заключения о транс-переходе

В центре напомнили, что на звонок из полиции можно отказаться отвечать и положить трубку, на опросе — сослаться на статью 51 Конституции РФ и не свидетельствовать, а также требовать от полицейских уточнить неконкретные вопросы.

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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