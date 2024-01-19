Глобальное потепление может сократить продолжительность жизни населения Земли

Изменение глобальной температуры, которая ежегодно повышается на 1 градус, может привести к сокращению ожидаемой продолжительности жизни населения Земли почти на полгода. К такому выводу пришли ученые из американской Новой школы социальных исследований и Бангладешского университета науки и технологий Шахджалал.
По их информации, с 2030 по 2050 год глобальное потепление, а также вызванные им сильные дожди и засухи могут привести к смерти 250 тыс. человек ежегодно. В ходе исследования ученые изучили информацию об ожидаемой продолжительности жизни людей в 191 стране с 1940 по 2020 год.
«Глобальная угроза, которую изменение климата представляет для благосостояния миллиардов людей, подчеркивает острую необходимость рассматривать ее как кризис общественного здравоохранения. Усилия по смягчению последствий изменения климата, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, и экологические инициативы имеют важное значение для защиты жизни людей во всем мире», — заявил один из авторов доклада Амит Рой.
Ранее ученые пришли к выводу, что из‑за глобального потепления к 2050 году в мире может исчезнуть шампанское. Изучив спутниковые данные, они выяснили, что три сорта винограда, используемые почти во всех видах шампанского: «шардоне», «пино-нуар» и «пино-менье», — находятся на грани исчезновения.