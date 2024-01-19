Глобальное потепление может сократить продолжительность жизни населения Земли

По их информации, с 2030 по 2050 год глобальное потепление, а также вызванные им сильные дожди и засухи могут привести к смерти 250 тыс. человек ежегодно. В ходе исследования ученые изучили информацию об ожидаемой продолжительности жизни людей в 191 стране с 1940 по 2020 год.