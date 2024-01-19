C авиакомпании «Россия» взыскали 92 тыс. рублей после того как собака загрызла кошку в багаже

Суд в Петербурге взыскал с авиакомпании «Россия» более 92 тыс. рублей по иску пассажира, кошку которого загрызла собака в багажном отсеке, сообщает РБК. Инцидент произошел в декабре 2022 года на рейсе из Петербурга в Калининград.
Пассажир по имени Виктор летел с тремя кошками — Кармен, Ладой и Амандой. Кармен осталась вместе с хозяином в салоне, а Лада и Аманда в переносках отправились в багажный отсек. Во время перелета собака породы немецкий ягдтерьер выбралась из своей переноски для животных, напала на кошку Аманду и загрызла ее.
Хозяин кошки посчитал, что трагедия случилась из‑за некомпетентности сотрудников аэропорта, и подал в суд. Сотрудники аэропорта сообщили, что проверяли целостность переноски при погрузке, и никаких повреждений не заметили. Суд заявил, что хозяева перевозили собаку без намордника, клетки и защитных сеток.
С «России» взыскали 11,7 тыс. рублей материального ущерба, 50 тыс. морального вреда и штраф в размере 30,8 тыс. Владелец просил компенсировать материальный вред в размере 667 тыс. и моральный на 800 тыс. рублей.
В начале января самолет Turkish Airlines прервал полет из‑за сбежавшей от хозяйки кошки в салоне. Оказалось, что ее пронесла в салон хозяйка, женщина не стала оформлять документы и оповещать экипаж о четвероногом пассажире. Вместо этого она пронесла животное в ручной клади, а беглянка вызвала переполох в лайнере.