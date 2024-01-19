C авиакомпании «Россия» взыскали 92 тыс. рублей после того как собака загрызла кошку в багаже

Пассажир по имени Виктор летел с тремя кошками — Кармен, Ладой и Амандой. Кармен осталась вместе с хозяином в салоне, а Лада и Аманда в переносках отправились в багажный отсек. Во время перелета собака породы немецкий ягдтерьер выбралась из своей переноски для животных, напала на кошку Аманду и загрызла ее.