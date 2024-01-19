Инсайдеры: в iPhone 16 появится кнопка для управления камерой

«Capture Button» («Кнопка захвата») расположится на правой грани iPhone 16, чтобы попадать под указательный палец при горизонтальной съемке. Датчики на поверхности кнопки будут различать прикосновения и силу нажатия: если провести по ней влево или вправо, камера будет менять масштаб, а при легком нажатии — фокусироваться.