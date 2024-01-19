Инсайдеры: в iPhone 16 появится кнопка для управления камерой

Apple тестирует кнопку управления камерой, которая позволит быстро снимать фото и видео из горизонтального положения. Об этом сообщают два источника The Information, знакомых с ситуацией.
«Capture Button» («Кнопка захвата») расположится на правой грани iPhone 16, чтобы попадать под указательный палец при горизонтальной съемке. Датчики на поверхности кнопки будут различать прикосновения и силу нажатия: если провести по ней влево или вправо, камера будет менять масштаб, а при легком нажатии — фокусироваться.
По словам собеседников, нововведение Apple продиктовано тенденцией на горизонтальные видео среди контентмейкеров и тиктокеров. Широкие видео можно включать на больших экранах, в частности телевизорах, ими охватывается более широкая аудитория, чем вертикальными, а также они более привлекательны для рекламодателей.
Apple рассматривает «Capture Button» как основной аргумент в пользу покупки своего нового устройства. Выход iPhone 16 намечен на осень 2024 года.
В сентябре прошлого года Apple представила iPhone 15 Pro, в котором вместо механической кнопки включения и выключения звука появилась настраиваемая кнопка действия (как на часах Apple Watch Ultra). С ее помощью можно включать не только беззвучный режим, но и камеру, фонарик, диктофон, переводчик или режим «не беспокоить».