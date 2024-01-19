Cолиста Большого симфонического оркестра обнаружили мертвым

Михаил Шиленков, солист Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского, найден мертвым в номере отеля в Москве, передает ТАСС. Ему было 46 лет.
Собеседник агентства уточнил, что народного артиста России обнаружили в отеле «Лемар» в Расторгуевском переулке в центре Москвы. Причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. «Точная причина будет установлена после экспертизы», — добавил источник ТАСС в медицинской службе.
Шиленков стал солистом Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского в 2003 году. До этого он участвовал в оркестре «Молодая Россия» и Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением П.Когана. В составе оркестров он отыграл множество концертов в России и за рубежом.