Cолиста Большого симфонического оркестра обнаружили мертвым

Александр Голиков
Сегодня в 14:29
Фото: из соцсетей Михаила Шиленкова

Михаил Шиленков, солист Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского, найден мертвым в номере отеля в Москве, передает ТАСС. Ему было 46 лет.

Собеседник агентства уточнил, что народного артиста России обнаружили в отеле «Лемар» в Расторгуевском переулке в центре Москвы. Причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. «Точная причина будет установлена после экспертизы», — добавил источник ТАСС в медицинской службе.

Шиленков стал солистом Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского в 2003 году. До этого он участвовал в оркестре «Молодая Россия» и Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением П.Когана. В составе оркестров он отыграл множество концертов в России и за рубежом.

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