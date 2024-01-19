Cолиста Большого симфонического оркестра обнаружили мертвым

Шиленков стал солистом Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского в 2003 году. До этого он участвовал в оркестре «Молодая Россия» и Московском государственном академическом симфоническом оркестре под управлением П.Когана. В составе оркестров он отыграл множество концертов в России и за рубежом.