Китайская фирма перенесла офис из центра города в горы, чтобы заставить работников уволиться

Китайскую компанию обвинили в «коварстве и манипулировании» после переноса офиса в отдаленный горный район, сообщает South China Morning Post. О ситуации стало известно благодаря бывшему сотруднику по фамилии Чанг.
Фирма из города Сиана переехала из делового района в центре города в отдаленный горный район, чтобы сотрудники уволились сами и им не пришлось выплачивать компенсацию, утверждает экс-работник. Он описал новое место в горах Циньлин как чрезвычайно отдаленное, поездка туда и обратно занимает около двух часов, а доступ к общественному транспорту туда весьма ограничен.
«Моим коллегам, у которых не было своего транспорта, приходилось пользоваться автобусом, который ходил каждые три часа, а затем идти еще три километра по горным тропам, чтобы добраться до офиса», — рассказал он. Такси от ближайшей железнодорожной станции стоит 50–60 юаней (8 долларов), но компания отказалась оплачивать поездки, добавил он.
Кроме того, работникам приходилось пользоваться общественными туалетами в ближайшей деревне, которая находилась «в нескольких минутах ходьбы». Чанг также обеспокоен безопасностью коллег, возвращающихся домой в темноте, — их преследуют бездомные собаки, коих много в этом районе.
В конечном итоге 14 из более чем 20 сотрудников уволились, несмотря на протесты против рабочих условий. Однако всего через четыре дня после ухода они узнали, что компания вернулась в центр города и активно нанимает новых сотрудников. Компания намеренно создала суровые условия, чтобы заставить их уйти, считают они.
Представитель фирмы отрицает такие мотивы переезда. «Арендная плата в центральном деловом районе была высокой, а новый офис находился на ремонте. У нас был гостевой дом, поэтому мы временно переехали туда на неделю», — утверждает он. Компания пригрозила экс-работникам судом за порчу репутации и потенциальные потери.
Бывшие сотрудники утверждают, что им заявлялось другое: переезд в горы «может быть очень долгим, возможно, до следующего года». Если бы перенос офиса занял всего неделю, то никто бы и не уволился, говорят они.
Пользователи встали на сторону уволившихся. Они отметили, что в трудовом договоре указывается место работы, поэтому переезд — это нарушение, а сотрудники могут выбрать вынужденное увольнение и потребовать компенсацию.