Китайская фирма перенесла офис из центра города в горы, чтобы заставить работников уволиться

Фирма из города Сиана переехала из делового района в центре города в отдаленный горный район, чтобы сотрудники уволились сами и им не пришлось выплачивать компенсацию, утверждает экс-работник. Он описал новое место в горах Циньлин как чрезвычайно отдаленное, поездка туда и обратно занимает около двух часов, а доступ к общественному транспорту туда весьма ограничен.