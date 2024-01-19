В Москве заработала первая дорожная камера, контролирующая посадку в общественный транспорт

Александр Голиков
Сегодня в 10:35
Фото: Евгений Разумный/ТАСС

В Москве начала работать первая автоматическая дорожная камера, которая будет контролировать правила посадки граждан в общественный транспорт. Ее установили на улице Свободы. Об этом сообщил «Коммерсант».

С ее помощью будут отслеживать нарушения дорожного движения и привлекать нарушителей к ответственности. Например, водителей, не уступивших дорогу пассажирам, которые переходят проезжую часть для посадки в трамвай, ждет штраф 1500 рублей.

Ранее в столице испытали умный светофор с камерой для распознавания лиц. Он может определять нарушения ПДД со стороны пешеходов, людей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Когда это происходит, изображение нарушителя (без его идентификации) транслируется на электронное табло рядом со светофором.

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