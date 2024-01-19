В Москве заработала первая дорожная камера, контролирующая посадку в общественный транспорт

Ранее в столице испытали умный светофор с камерой для распознавания лиц. Он может определять нарушения ПДД со стороны пешеходов, людей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Когда это происходит, изображение нарушителя (без его идентификации) транслируется на электронное табло рядом со светофором.