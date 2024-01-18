В Иркутской области объявили награду за потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137

Нефтесервисная компания «ТНГ-Групп» объявила награду в 200 тыс. рублей за возвращение потерянной ранее капсулы с радиоактивным цезием-137. О этом сообщил «Коммерсант».
Капсула пропала 12 января в Усть-Кутском районе. Ее поиском в данный момент занимаются две бригады с дозиметрическим оборудованием и следственные органы, однако найти пропажу пока не удалось.
«Инцидент произошел в результате сложных метеоусловий, метель и торосы на зимнике. Коллектив преодолел около 100 км пути, и в результате тряски источник был выронен на зимнике», — рассказывал гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов.
Он отметил, что сама по себе капсула не опасна. Однако она может стать таковой, если ее открыть. Внутри нее содержится радиационный источник ИГИ-Ц-4-2.
Он, по словам Шарипова, относится в четвертой категории опасности — одной из самых низших. Уровень радиации на поверхности капсулы может достигать 0,5 м3в/час. Этот показатель считается ниже опасного.