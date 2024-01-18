Американского рэпера Tekashi 6ix9ine вновь арестовали спустя всего несколько лет нахождения на свободе. Об этом сообщило Associated Press.
Музыканта обвинили в домашнем насилии на территории Доминиканской Республики. В данный момент рэпер находится в тюрьме Санто-Доминго. Суд в ближайшее время решит, будет ли он во время расследования находиться под стражей. Детали обвинения артиста неизвестны. Также агентство не располагает информацией, есть ли у рэпера адвокат.
Ранее Текаши уже неоднократно имел проблемы с законом, в том числе в Доминиканской Республике. В октябре его арестовали в отеле на побережье по обвинению в нападении на местного музыкального продюсера.
В марте 2023 года музыканта госпитализировали в американском штате Флорида. На него напали несколько человек. Даниель Эрнандес (это настоящее имя 6ix9ine) получил травмы челюсти, ребер и спины.
Ранее рэпер заявлял, что боится за свою жизнь, из‑за того что в 2018 году дал показания против участников банды Nine Trey Gangsters. Тогда сам Эрнандес был арестован за рэкет, покушение на убийство и хранение оружия.
Еще до этого, в 2015 году, Текаши 6ix9ine приговорили к четырем годам условного заключения за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он «хлопал по ягодицам» пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.