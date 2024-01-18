Рэпера Tekashi 6ix9ine вновь арестовали

Музыканта обвинили в домашнем насилии на территории Доминиканской Республики. В данный момент рэпер находится в тюрьме Санто-Доминго. Суд в ближайшее время решит, будет ли он во время расследования находиться под стражей. Детали обвинения артиста неизвестны. Также агентство не располагает информацией, есть ли у рэпера адвокат.