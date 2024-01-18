Александр и Анна: какое имя повышает шансы на успех у противоположного пола

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» выяснили, какое имя повышает шансы на успех у противоположного пола. Для этого они опросили 1200 одиноких мужчин и женщин из России в возрасте от 18 до 60 лет.
Оказалось, что больше четверти опрошенных девушек (26%) предпочли бы имя Александр для будущего партнера. В пятерку фаворитов также вошли Дмитрий (17%), Алексей (14%), Андрей (13%) и Роман (11%). А вот наименее желательными оказались Тарас, Эдуард и Прохор.
Среди мужчин самым популярным стало имя Анна. Второе место разделили Виктория, Екатерина и Юлия. Замыкает тройку Ольга. Реже других в качестве предпочтительного отмечали имена Раиса, Зинаида и Клавдия.
При этом своим детям россияне обычно хотят дать имена, которые не вошли в число самых привлекательных с романтической точки зрения. Мужчины чаще всего думают назвать дочерей Ева, Дарья и София. Среди женщин тут вновь лидирует имя Александр, но за ним следуют Марк и Артем, занявшие далеко не ведущие места в рейтинге имен для знакомства.
Имя партнера важно для четверти мужчин и трети женщин. 36% россиянок предпочтут партнера, имя которого им нравится, а для 12% респонденток — это решающий параметр при выборе анкеты (среди мужчин таких 7%).
Значительная часть одиноких россиян — 29% женщин и 18% мужчин — верят в совместимость в любви по именам, а каждый десятый респондент обоих полов хотя бы раз проверял ее на специализированных сайтах.