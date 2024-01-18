Александр и Анна: какое имя повышает шансы на успех у противоположного пола

При этом своим детям россияне обычно хотят дать имена, которые не вошли в число самых привлекательных с романтической точки зрения. Мужчины чаще всего думают назвать дочерей Ева, Дарья и София. Среди женщин тут вновь лидирует имя Александр, но за ним следуют Марк и Артем, занявшие далеко не ведущие места в рейтинге имен для знакомства.