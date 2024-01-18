Приморский Хатико три недели просидел на льду реки. Его забирали на передержку, но он сбежал обратно

«Собаку изначально заметила девушка, которая приезжала с мужем на рыбалку. Пес почти все время сидит на одном месте на льду, исхудавший. Ему кость кинешь — он ест на этом месте. Привезли собаке будку, она не в нее не заходит, возле нее не ест. Смотрит в одну сторону, ждет. Скорее всего, пса бросили. Вероятно, машина [хозяина] стояла на этом месте», — отметила она.