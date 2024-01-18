Приморский Хатико три недели просидел на льду реки. Его забирали на передержку, но он сбежал обратно

В Приморье собака три недели просидела на льду реки Партизанской. Активисты предполагают, что она ждет хозяина. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из активисток Анна Бутенко.
«Собаку изначально заметила девушка, которая приезжала с мужем на рыбалку. Пес почти все время сидит на одном месте на льду, исхудавший. Ему кость кинешь — он ест на этом месте. Привезли собаке будку, она не в нее не заходит, возле нее не ест. Смотрит в одну сторону, ждет. Скорее всего, пса бросили. Вероятно, машина [хозяина] стояла на этом месте», — отметила она.
Активисты предположили, что это собака пастухов или ее хозяину стало плохо на рыбалке. Они опросили местных рыбаков, но выяснить ничего не удалось.
Жители города Партизанска, рядом с которым обнаружили приморского Хатико, пытались найти хозяина через социальные сети. Они отмечали, что пес очень молодой и дружелюбный, но не дается в руки и преданно ждет хозяина.
Зоозащитница Виктория Федонюк рассказала «КП», что собаку забирали на передержку, но она ухитрилась оттуда сбежать. Однако специалисты вновь поймали пса и направили в ветклинику.
Сейчас приморскому Хатико ищут нового хозяина. Возможно, его заберет житель города Большой Камень.