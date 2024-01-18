Universal экранизирует мемуары вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса

Книга, ставшая бестселлером The New York Times на момент выхода, посвящена жизни музыканта. В том числе Кидис рассказывает о своих проблемах с зависимостью и карьере в качестве вокалиста популярной рок-группы. Также в произведении подробно раскрываются необычные взаимоотношения Кидиса с отцом в контексте панк-сцены Лос-Анджелеса 70-х и 80-х, следует из описания.