Universal экранизирует мемуары вокалиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса

Студия Universal Pictures приобрела права на съемки фильма по мотивам мемуаров фронтмена Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса «Паутина из шрамов». Об этом сообщил Deadline.
Книга, ставшая бестселлером The New York Times на момент выхода, посвящена жизни музыканта. В том числе Кидис рассказывает о своих проблемах с зависимостью и карьере в качестве вокалиста популярной рок-группы. Также в произведении подробно раскрываются необычные взаимоотношения Кидиса с отцом в контексте панк-сцены Лос-Анджелеса 70-х и 80-х, следует из описания.
Продюсерами проекта выступят Брайан Грейзер, работавший над фильмами «Игры разума», «Аполло-13», «24 часа» и сериалом «Задержка в развитии», а также сам Кидис и его менеджер Гай Озери.
Энтони Кидис родился в 1962 году в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. В 12 лет он вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес. В 1983 он основал Red Hot Chili Peppers вместе с гитаристом Хиллелом Словаком, басистом Фли и барабанщиком Джеком Айронсом.
Группа завоевала популярность на локальной сцене, а с 4-м альбомом «Blood Sugar Sex Magik» в 1991 году получила мировую славу. На сегодняшний день коллектив выпустил 13 студийных релизов, последний из которых — «Return of the Dream Canteen» — вышел в 2022 году.