Работники киноиндустрии призвали усилить контроль над стримингами для поддержки независимых проектов

Сообщества кино- и телепродюсеров по всему миру опубликовали обращение, в котором призвали правительства своих стран к контролю за стриминговыми платформами. В частности, они выступают за передачу части прав на интеллектуальную собственность ее авторам. Об этом сообщило Variety.
Открытое письмо подписали продюсеры из Австралии, Германии, Ирландии, Испании и Бельгии. По словам участников акции, они «стремятся добиться регулирования со стороны правительства, чтобы локальные киноиндустрии продолжали развиваться и сохранять свою культурную независимость».
Среди 9 принципов, озвученных работниками кино, особенно выделяются два пункта. «Все платформы, получающие выгоду от коммерческой деятельности внутри местного рынка, должны соразмерно финансово поддерживать создание нового локального контента в интересах местной аудитории», — гласит один из них.
«Независимые организации киноиндустрии должны владеть и/или сохранять контроль за интеллектуальной собственностью и правами на их работы, включая право получать финансовую выгоду от успешных проектов», — сказано во втором пункте.
Также, по мнению продюсеров, большая часть инвестиций, которые идут от программ, подконтрольных государству, должны идти в поддержку проектов, где интеллектуальная собственность принадлежит независимым организациям.