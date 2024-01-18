Работники киноиндустрии призвали усилить контроль над стримингами для поддержки независимых проектов

Сообщества кино- и телепродюсеров по всему миру опубликовали обращение, в котором призвали правительства своих стран к контролю за стриминговыми платформами. В частности, они выступают за передачу части прав на интеллектуальную собственность ее авторам. Об этом сообщило Variety.