В Зимбабве погибло более 160 слонов из‑за засухи

Соучредитель и глава природоохранной группы Bhejane Trust Тревор Лейн подчеркнул, что в 2023 году в парке не было осадков с февраля по ноябрь. «Было мало еды, очень высокие температуры и нехватка воды. И это может повториться в 2024 году», — добавил он.