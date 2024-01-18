В Зимбабве погибло более 160 слонов из‑за засухи

В национальном парке Хванге в Зимбабве более 160 слонов погибли из‑за засухи. Об этом сообщает The Guardian.
Животные погибли в период с августа по декабрь прошлого года. Еще как минимум 6 слонов недавно обнаружили мертвыми за пределами парка в результате предполагаемых случаев браконьерства.
«Мы проводили тесты, и предварительные результаты показывают, что они умерли от голода. Большинство животных погибли на расстоянии от 50 до 100 метров от источников воды», — рассказала пресс-секретарь Zimparks Тинаше Фараво.
Соучредитель и глава природоохранной группы Bhejane Trust Тревор Лейн подчеркнул, что в 2023 году в парке не было осадков с февраля по ноябрь. «Было мало еды, очень высокие температуры и нехватка воды. И это может повториться в 2024 году», — добавил он.
По словам специалиста по охране природы, во время одного из подсчетов в сентябре более 1800 слонов пытались напиться из одного источника воды. «Ужасно видеть осиротевших детенышей, бесцельно ожидающих смерти, и ужасно ездить, видя и чувствуя запах мертвых слонов», — сказал он.
Сейчас природоохранные группы национального парка спешно бурят новые скважины, чтобы поселить рядом с ними слонов. Они так же устанавливают на существующие скважины системы, работающие на солнечных батареях, чтобы продлить время откачки воды.
Это не первый раз, когда засуха приводит к массовому вымиранию слонов в Зимбабве. В 2019 году погибло более 200 особей.