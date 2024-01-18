Мошенники начали подделывать голоса россиян

Мошенники стали подделывать голоса родных и знакомых для обмана россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — предупредили сотрудники ведомства.
Преступники активно применяют комбинированные схемы телефонного мошенничества. Зачастую они создают адресные схемы на основе цифрового портрета человека. Информацию о родственниках, друзьях, работе и видах отдыха могут взять из соцсетей.
В ЦБ рекомендовали ответственно подходить к публикации личной и финансовой информации в соцсетях и других онлайн-ресурсах. «Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие‑либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — уточнили представители регулятора.
В декабря 2023-го Центробанк выпустил подборку самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники. Среди них — «оформленная заявка на кредит», перевод денег на «специальный или безопасный счет», а также «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».