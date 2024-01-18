Мошенники начали подделывать голоса россиян

В ЦБ рекомендовали ответственно подходить к публикации личной и финансовой информации в соцсетях и других онлайн-ресурсах. «Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие‑либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — уточнили представители регулятора.