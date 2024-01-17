Умер ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов

В Москве умер один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Об этом сообщил MSK1.ru со ссылкой на его дочь.
По словам женщины, Козорезов скончался вследствие болезни сердца. Ему было 78 лет. В последнее время ликвидатор нехорошо себя чувствовал. В данный момент семья занимается организацией похорон.
Газета «Известия» рассказала, что тело Козорезова обнаружила 16 января его сиделка. У мужчины, по сведениям источника, было повреждено лицо. «Он получил травмы, когда упал», — отметил собеседник СМИ.
В связи со смертью Козорезова организовали проверку. Тело ликвидатора Чернобыльской катастрофы отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Евгений Козорезов известен как один из ключевых ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1989 году он возглавлял отряд радиационной разведки института прикладной геофизики и Госкомгидромета СССР.
Он лично работал в зонах загрязнения на территориях нынешних Украины, Беларуси и России (Тульской и Брянской областей), замерял там уровни радиации. Козорезова наградили орденом СССР «Знак Почета» за гражданскую доблесть при ликвидации аварии.