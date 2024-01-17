Мизулина обвинила Павла Волю и фильм «Непосредственно Каха» в пропаганде насилия

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Павла Волю в пропаганде насилия из‑за его шутки о сексе со спящей девушкой.
Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале пост с Волей, блогеркой Фросей и кадрами из фильма «Непосредственно Каха: Другой фильм». Вот что она сказала:
«Павел Воля шутит о насилии в сомнительной форме, оправдываясь тем, что якобы слова вырезаны из контекста. Какая‑то блогерша разглагольствует о том, что женщина в короткой юбке сама провоцирует мужчин. Про фильм „Непосредственно Каха“ мы все и так помним. Все это — звенья одной цепи».
По словам главы ЛБИ, все это пример безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия. Она подчеркнула, что есть грани, которые переходить не стоит.
Еще Мизулина добавила, что ей пишут жертвы насилия, которые пребывают в отчаянии от увиденного. «Если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, то насилие будет продолжать расцветать», — написала она.
15 января в сети обратили внимание на шутку Воли. «Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — говорит он.
После того как пользователи раскритиковали юмориста, отрывок с шуткой исчез из соцсетей шоу Stand Up на ТНТ. На следующий день, 16 января, Воля ответил на критику в свой адрес.
«Пока все СМИ просто перепечатывают новости о „шутке об изнасиловании“, которой не было, хоть кто‑то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста», — написал он.