Мизулина обвинила Павла Волю и фильм «Непосредственно Каха» в пропаганде насилия

«Павел Воля шутит о насилии в сомнительной форме, оправдываясь тем, что якобы слова вырезаны из контекста. Какая‑то блогерша разглагольствует о том, что женщина в короткой юбке сама провоцирует мужчин. Про фильм „Непосредственно Каха“ мы все и так помним. Все это — звенья одной цепи».