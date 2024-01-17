Комментатор «Матч ТВ» рассказал, что проиграл из‑за ставок на спорт 20 миллионов рублей

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич, известный по работе на телеканале «Матч ТВ», проиграл на ставках на спорт около 20 млн рублей. Об этом он рассказал в подкасте «Плохие футболисты».
По словам Генича, он начал делать ставки в 2015 или 2016 году во время чемпионата Европы по футболу. За восемь лет комментатор потерял от 15 до 20 млн рублей. «Это была глупость, я признаю», — отметил журналист.
Генич подчеркнул, что при этом никогда не продавал имущество, чтобы поучаствовать в букмекерстве. Максимальный выигрыш комментатора на ставках составил около 300 тыс. рублей.
Журналист отрицает, что был зависим от азартных игр или букмекерства. Тем не менее он посещал специалистов, чтобы контролировать свое увлечение ставками.
«Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда на машине, не мог бы купить дом, о котором долгое время мечтал», — прокомментировал Генич.