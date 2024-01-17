Ученые впервые клонировали макаку-резуса. Генетически эти обезьяны похожи на людей

Ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса, генетически схожую с человеком. Об этом сообщает Би-би-си.
Обезьяну назвали РеТро в честь научного метода «замещение трофобласта», который использовали для ее рождения. Исследователи надеются, что их достижение в будущем поможет ускорить процесс тестирования лекарств.
Клонированные животные имеют схожую реакцию на препараты. Это, как считают специалисты, может обеспечить большую определенность в испытаниях лекарств.
Ранее ученые уже пытались клонировать макак-резусов, но у них это не получалось. Животные или не появлялись на свет, или умирали через несколько часов после рождения.
В этот раз исследователи создали 113 эмбрионов, 11 из которых были имплантированы животным. Эти манипуляции привели к двум беременностям, одна из которых завершилась благополучно.
Клонированная обезьяна остается здоровой на протяжении уже более чем двух лет. Однако зоозащитники обеспокоены экспериментами ученых. Они указывают, что животные страдают в ходе них, а немедленной пользы клонирование не приносит.