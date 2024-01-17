В Миассе затонул храм, построенный из снега. Митрополит призвал жителей подумать над своей жизнью

В Челябинской области ушел под воду храм на озере Тургояк, построенный из снега. Об этом местная епархия сообщила в своем паблике во «Вконтакте».
Во время инцидента не пострадал никто из сторителей или работников базы «Форелька», где находится строение.
Церковь в виде Петропавловского храма должен был посетить митрополит Челябинский и Миасский Алексий и освятить воду в купели, однако она погрузилась под лед в ночь перед его приездом.
Причины случившегося пока не установлены, но в епархии предполагают, что снежный храм утонул из‑за технических нарушений. Снежный храм на льду замерзшего озера возводят уже не в первый раз, но в этом году строители поменяли порядок: раньше они сначала прорубали купель и потом собирали часовню, а в этот раз сделали наоборот.
Региональный митрополит считает, что происшествие должно побудить жителей Миасса уделить больше внимания своей церковной жизни, а также построить настоящий храм из камня.
«Считаю этот случай поводом для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда», — подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский Алексий.