В Миассе затонул храм, построенный из снега. Митрополит призвал жителей подумать над своей жизнью

Причины случившегося пока не установлены, но в епархии предполагают, что снежный храм утонул из‑за технических нарушений. Снежный храм на льду замерзшего озера возводят уже не в первый раз, но в этом году строители поменяли порядок: раньше они сначала прорубали купель и потом собирали часовню, а в этот раз сделали наоборот.