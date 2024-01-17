В Израиле разрешили продажу искусственной говядины

Aleph Farms Ltd. производит мясо на основе немодифицированных клеток, взятых из коровьих мышц, а также растительного белка из сои и пшеницы. Министерство уточнило, что искусственное мясо прошло все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении.