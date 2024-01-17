В Израиле разрешили продажу искусственной говядины

Израиль выдал производителю Aleph Farms Ltd. разрешение на продажу культивированного мяса на основе говядины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.
Таким образом Израиль стал первой страной, где одобрили продажу продукта, включающего в себя культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота.
Aleph Farms Ltd. производит мясо на основе немодифицированных клеток, взятых из коровьих мышц, а также растительного белка из сои и пшеницы. Министерство уточнило, что искусственное мясо прошло все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении.
Теперь ведомство работает над продвижением альтернативных источников питания из‑за растущего спроса на продукты неживотного происхождения. Ранее в Сингапуре одобрили продажу мяса, выращенного в лабораторных условиях на основе куриного сырья.