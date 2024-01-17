В Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала стоимостью 900 тыс. долларов

В бельгийском городе Антверпене задержали мужчину, хранившего в подвале своего дома полотна Пабло Пикассо и Марка Шагала. Они были украдены почти 14 лет назад. Об этом сообщил Reuters.
Произведения Пикассо «Голова» и «Молящийся человек» Шагала стоимостью 900 тыс. долларов были украдены у частного коллекционера в Тель-Авиве в 2010 году вместе с украшениями на сумму около 680 тысяч долларов.
Картины обнаружили благодаря одному из жителей Антверпена. Он сообщил полиции, что увидел в продаже работы, похожие на потерянные полотна. После этого полиция нашла продавца и изъяла произведения.
Сотрудники прокуратуры города отметили, что обе картины остались в хорошем состоянии. Мужчину, который пытался продать их, задержали.
В сентябре 2023-го в Нидерландах обнаружили картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной», похищенную из Музея Сингера в Ларене в 2010 году.