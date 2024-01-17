«Коммерсант»: турецкие банки отказываются работать с российскими, опасаясь санкций

Банки Турции перестают сотрудничать с российскими финансовыми организациями: разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания уточнил, что есть исключения — например, «дочки» зарубежных банков в России. По словам другого источника, трудности, которые присутствовали уже давно, значительно обострились в конце 2023 года и распространились почти на все банки Турции.
Ранее в Ассамблее экспортеров Турции рассказали, что компании, которые занимаются поставками в Россию, в конце прошлого года начали сталкиваться с проблемами при проведении платежей. Причиной стали дополнительные проверки местных властей из‑за санкций США.
Источник «Коммерсанта» добавил, что под давлением США финансовые отношения с российскими партнерами банки прекращают не только в Турции, но и Китае.