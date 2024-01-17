Роскомнадзор хочет провести «цифровые границы государства»

За 2023 год Роскомнадзор заблокировал 529 тыс. ресурсов. Основной причиной блокировки стала «недостоверная информация», в том числе о боевых действиях на территории Украины. Кроме того, доступ ограничивали за экстремистский и пронаркотический контент, а также азартные игры.