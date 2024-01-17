Роскомнадзор хочет провести «цифровые границы государства»

Роскомнадзор создаст базу геолокаций IP-адресов, чтобы определять приблизительное местонахождение пользователей интернета. Информацию государству будут предоставлять провайдеры и операторы связи. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на портал проектов нормативно-правовых актов.
«Создание базы позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны», — сказано в пояснительной записке.
В таком случае доступ к этим услугам из‑за границы станет невозможен — в том числе с помощью российского VPN. Представители ведомства объясняют это «усилением DDoS-атак на государственные ресурсы страны».
За 2023 год Роскомнадзор заблокировал 529 тыс. ресурсов. Основной причиной блокировки стала «недостоверная информация», в том числе о боевых действиях на территории Украины. Кроме того, доступ ограничивали за экстремистский и пронаркотический контент, а также азартные игры.