Курьер в Риге сыграл на пианино, ожидая заказ. Видео стало вирусным и изменило его судьбу

Курьер службы доставки Wolt Хасан Азларов сыграл на пианино в одном из рижских кафе. Это снял на видео один из посетителей, и Азларов стал звездой соцсетей.
Об Азларове вышел репортаж на Латвийском телевидении. А недавно он получил предложение сменить работу — и играть на фортепиано в ресторане в Старой Риге.
Азларов переехал в Латвию из Узбекистана в 2021 году. На родине он 12 лет ходил в музыкальную школу, закончил Ташкентский государственный театральный институт по направлению телевидения и кинорежиссуры.
В Латвию он приехал на учебу в магистратуру, поступив в Высшую школу менеджмента и информационных систем ISMA. Параллельно с учебой Азларов подрабатывал курьером.
«Когда заходил в рестораны, если там был рояль или фортепиано, я всегда играл. Это для меня и как практика, чтобы не забыть, и самому приятно, когда есть зритель, когда вас слышат. Всегда старался сделать людям приятно», — отметил Азларов в репортаже LSM.lv.
Случай, который изменил его жизнь, произошел в середине декабря. Тогда, как и обычно, Азларов играл на пианино в ресторане, ожидая заказ. Один из посетителей снял это на видео и выложил в интернет. Ролик стал вирусным в соцсетях, и Азларова начали узнавать клиенты.
Один из клиентов, узнав молодого человека, сказал, что как раз искал его, и предложил работу в ресторане. Теперь Азларов будет играть на фортепиано в одном из заведений в историческом центре Риги.