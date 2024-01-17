Курьер в Риге сыграл на пианино, ожидая заказ. Видео стало вирусным и изменило его судьбу

«Когда заходил в рестораны, если там был рояль или фортепиано, я всегда играл. Это для меня и как практика, чтобы не забыть, и самому приятно, когда есть зритель, когда вас слышат. Всегда старался сделать людям приятно», — отметил Азларов в репортаже LSM.lv.