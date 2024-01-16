В Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства

Среди других преступлений, за которые могут лишать гражданства — уклонение от военной службы, призывы к ограничениям для россиян, надругательство над символами страны, уклонение от соблюдения закона об иноагентах, призывы к развязыванию агрессивной войны, реабилитация нацизма и насилие в отношении представителя власти.