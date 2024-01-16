В Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет перечень преступлений, которые могут стать основанием для лишения гражданства. Об этом стало известно из данных портала правовой информации.
Депутаты предлагают добавить в список умышленно тяжкие или особо тяжкие преступления, такие как: распространение ложной информации о российской армии, повторное нарушние порядка проведения митинга и призывы к экстремизму.
Также они считают возможным лишать гражданства за повреждение или уничтожение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества, призывы к нарушению территориальной целостности страны, возбуждение ненависти либо вражды, разглашение гостайны.
Перечень предлагают дополнить публичными действиями, направленными на дискредитацию ВС РФ, и участием в нежелательных иностранных НПО, а также финансирование их.
Среди других преступлений, за которые могут лишать гражданства — уклонение от военной службы, призывы к ограничениям для россиян, надругательство над символами страны, уклонение от соблюдения закона об иноагентах, призывы к развязыванию агрессивной войны, реабилитация нацизма и насилие в отношении представителя власти.