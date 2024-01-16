Автографы Наполеона представят на аукционе

Документы с подписью французского императора Наполеона Бонапарта выставят на торги 25 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
Один из лотов — это указ эпохи Наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию. Бонапарт подписал его в Елисейском дворце 2 апреля 1813 года. Подлинность документа подтверждена сертификатом International Autograph Auctions Europe S.L. Стартовая ставка на предстоящих торгах составит 280 тыс. рублей.
Вторым документом стала лицензия, выданная капитану французского торгового корабля, подписанная императором в том же году. Его оценили в такую же сумму.
Кроме того, 18 января на сессии в Санкт-Петербурге аукционный дом представит Звезду ордена Святой Анны для нехристиан. Его учредил император Павел I в 1735 году для отличия духовных лиц, военных, гражданских и придворных чинов. Звезду выставят по стартовой ставке 750 тыс. рублей.