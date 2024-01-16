Автографы Наполеона представят на аукционе

Кроме того, 18 января на сессии в Санкт-Петербурге аукционный дом представит Звезду ордена Святой Анны для нехристиан. Его учредил император Павел I в 1735 году для отличия духовных лиц, военных, гражданских и придворных чинов. Звезду выставят по стартовой ставке 750 тыс. рублей.