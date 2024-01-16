Пес Боби из Португалии потерял статус самой пожилой собаки в мире. В его возрасте засомневались

Пса Боби из Португалии лишили статуса старейшей собаки в мире. Книга рекордов Гиннесса временно отозвала титул из‑за сомнений в возрасте животного, сообщил ТАСС.
Хозяин Боби утверждал, что его питомцу исполнился 31 год. Эту информацию подтверждали данные из государственной ветеринарной базы данных Португалии и ветеринарной службы муниципалитета Лейрия.
В них указывалось, что алентежский мастиф родился 11 мая 1992 года. Однако издание Wired выяснило, что эту дату внесли в официальные базы данных только в 2022 году — и со слов владельца Боби.
Кроме того, подозрения вызвала одна из фотографий собаки, сделанная в 1999 году. На ней у Боби, как заметили пользователи соцсетей, отличается окрас лап. В связи с этим Книга рекордов Гиннесса решила провести дополнительную проверку.
«На время осуществления проверки мы решили приостановить действие титулов „самая старая живущая сейчас собака“ и „самая старая собака в истории“ до тех пор, пока не установим все необходимые факты», — заявили в организации.
Пес Боби скончался в октябре 2023 года. До его регистрации как старейшей собаки мира этот титул принадлежал австралийской пастушьей собаке Блюи. Она прожила 29 лет и была усыплена из‑за тяжелой болезни в 1939 году.
Самой пожилой из живущих собак может стать чихуа-хуа Спайк. По словам хозяйки пса, ему может быть 24 года. Книга рекордов Гиннесса намерена проверить эту информацию с помощью независимого эксперта-ветеринара.