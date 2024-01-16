Вдова философа Зиновьева назвала Институт философии РАН прибежищем русофобов и призвала к проверкам

Ольга Зиновьева — вдова философа Александра Зиновьева и президентка его Биографического института. Ее мужа в 1976 году исключили из Института философии РАН СССР за публикацию книги «Зияющие высоты» — сатиры на советскую действительность. В институте публикацию книги сочли «антипатриотическими действиями, несовместимыми со званием советского ученого». В 1978 году, после выхода второго романа-сатиры, «Светлое будущее», философа вместе с женой Ольгой и дочерью выслали из СССР, а позже лишили советского гражданства. Зиновьев вернулся на родину в 1999 году.