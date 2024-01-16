Вдова философа Зиновьева назвала Институт философии РАН прибежищем русофобов и призвала к проверкам

Вдова философа Александра Зиновьева Ольга Зиновьева назвала Институт философии РАН прибежищем «русофобов и экстремистов». Она призвала проверить сотрудников института на лояльность интересам России.
Свою позицию Зиновьева высказала на пресс-конференции «Суверенитет российской философии», которая прошла 15 января в Москве в государственном агентстве ТАСС. На мероприятии Зиновьева заявила, что российская философия находится в опасности.
«На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник — Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны», — цитирует ее слова «Подъем».
Зиновьева предложила проверить каждого сотрудника института с помощью детектора лжи на «лояльность к интересам России». В аттестационный комитет, по задумке женщины, должны войти глава СК Александр Бастрыкин, министр науки Валерий Фальков и депутаты Госдумы.
«Русофобы Института философии российской академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации», — считает она.
Поводом для проверки Зиновьева называет издание во время военной операции на Украине «русофобских книг за рубежом и в России», а также «деятельность по дискредитации Вооруженных сил РФ».
Врио директора института Абдусалам Гусейнов в комментарии «Подъему» шутливо назвал предложение Зиновьевой «очень хорошим». «Надо, действительно, такой детектор создать и пропустить все население. Ну или во всяком случае всех философов», — сказал он.
Ольга Зиновьева — вдова философа Александра Зиновьева и президентка его Биографического института. Ее мужа в 1976 году исключили из Института философии РАН СССР за публикацию книги «Зияющие высоты» — сатиры на советскую действительность. В институте публикацию книги сочли «антипатриотическими действиями, несовместимыми со званием советского ученого». В 1978 году, после выхода второго романа-сатиры, «Светлое будущее», философа вместе с женой Ольгой и дочерью выслали из СССР, а позже лишили советского гражданства. Зиновьев вернулся на родину в 1999 году.