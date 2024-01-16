В Японии вновь столкнулись самолеты — на этот раз в аэропорту Саппоро

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:11
Фото: Miguel Ángel Sanz/Unsplash

В аэропорту Саппоро на севере Японии столкнулись два самолета, принадлежащих авиакомпаниям Korean Air и Cathay Pacific Airways. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Авария произошла, когда корейский авиалайнер готовился к взлету. На его борту находились 289 человек: 276 пассажирой и 13 членов экипажа. Во втором самолете не было людей, воздушное судно располагалось на стоянке.

Во время инцидента никто не пострадал, однако рейс Korean Air из Саппоро в Гонконг пришлось отменить. Столкнувшиеся самолеты получили повреждения в области крыльев. Возгораний и утечек топлива удалось избежать.

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Это уже второй случай с начала года, когда в аэропортах Японии сталкиваются самолеты. 2 января в аэропорту Ханеда в Токио произошла авария, в результате которой загорелись два воздушных судна.

Экипаж и пассажиров одного из них, принадлежащего авиакомпании Japan Airlines, удалось эвакуировать. Из шести членов экипажа второго самолета выжить удалось лишь одному, пять человек погибли.

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