В аэропорту Саппоро на севере Японии столкнулись два самолета, принадлежащих авиакомпаниям Korean Air и Cathay Pacific Airways. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Авария произошла, когда корейский авиалайнер готовился к взлету. На его борту находились 289 человек: 276 пассажирой и 13 членов экипажа. Во втором самолете не было людей, воздушное судно располагалось на стоянке.
Во время инцидента никто не пострадал, однако рейс Korean Air из Саппоро в Гонконг пришлось отменить. Столкнувшиеся самолеты получили повреждения в области крыльев. Возгораний и утечек топлива удалось избежать.
Это уже второй случай с начала года, когда в аэропортах Японии сталкиваются самолеты. 2 января в аэропорту Ханеда в Токио произошла авария, в результате которой загорелись два воздушных судна.
Экипаж и пассажиров одного из них, принадлежащего авиакомпании Japan Airlines, удалось эвакуировать. Из шести членов экипажа второго самолета выжить удалось лишь одному, пять человек погибли.