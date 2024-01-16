Третий сезон «Шершней» выйдет только в 2025 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:58
Фото: Entertainment One

Премьера третьего сезона «Шершней» состоится не раньше 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

Работа над продолжением проекта началась весной 2023 года, но почти сразу процесс затормозила забастовка сценаристов в США. В сентябре авторы вернулись к работе над «Шершнями».

Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

В марте прошлого года состоялся релиз второго сезона шоу. Тогда первую серию посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах.

Это является рекордным показателем для сериала, который более чем вдвое превышает аудиторию премьеры в ноябре 2021 года. Это также на 40% больше, чем у финала первого сезона.

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