Из Apple Watch уберут мониторинг кислорода в крови из‑за патентного спора

Спор Masimo с Apple продолжается уже много лет: в январе 2020 года медицинская компания впервые подала в суд на технологического гиганта по поводу предполагаемой кражи коммерческой тайны. Комиссия по международной торговле США впоследствии запретила импорт всех устройств Apple, в которых использовалась оспариваемая технология, вынеся решение в пользу Masimo. В прошлом году Apple пришлось приостановить продажи своих часов Series 9 и Ultra 2 за несколько дней до Рождества, затем всего через неделю они вернулись на полки после того, как апелляционный суд приостановил действие запрета.