Из Apple Watch уберут мониторинг кислорода в крови из‑за патентного спора

Apple уберет функцию пульсоксиметра из Apple Watch, чтобы гаджеты можно было продавать в США без юридических проблем, сообщает 9To5Mac. Под конец 2023-го запрет на ввоз устройства ввели после обвинений в краже технологии против Apple.
Пульсоксиметры, впервые представленные в Apple Watch Series 6 2020 года, позволяют пользователям измерять уровень насыщения крови кислородом — это может быть полезно для мониторинга здоровья или выявления заболеваний. Обвинения против корпорации выдвинула медицинская компания Masimo.
Согласно судебным документам, таможенная и пограничная службы США разрешит Apple возобновить импорт своих часов, если технологию уберут из часов. Masimo поприветствовал модификацию устройства.
Спор Masimo с Apple продолжается уже много лет: в январе 2020 года медицинская компания впервые подала в суд на технологического гиганта по поводу предполагаемой кражи коммерческой тайны. Комиссия по международной торговле США впоследствии запретила импорт всех устройств Apple, в которых использовалась оспариваемая технология, вынеся решение в пользу Masimo. В прошлом году Apple пришлось приостановить продажи своих часов Series 9 и Ultra 2 за несколько дней до Рождества, затем всего через неделю они вернулись на полки после того, как апелляционный суд приостановил действие запрета.
Уступка Apple не означает, что борьба с обвинениями Masimo завершилась. Это может сработать как временная мера, чтобы, по крайней мере, оставить Apple Watch в магазинах США.