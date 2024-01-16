Доступ к Tinder в Беларуси пропадет 15 февраля

В заявлении Match Group говорится, что она «предпринимает шаги по прекращению работы своих сервисов в Беларуси», в том числе Hinge, PlentyOfFish, Match и других. Пользователи из этой страны не смогут заходить в аккаунт и делать внутренние покупки, «суперлайки» и «бусты» посоветовали потратить до прекращения работы.