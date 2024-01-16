Доступ к Tinder в Беларуси пропадет 15 февраля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:53
Фото: Good Faces Agency/Unsplash

15 февраля в Беларуси пропадет доступ к сервису знакомств Tinder. Компания Match Group не стала объяснять, с чем связано решение.

В заявлении Match Group говорится, что она «предпринимает шаги по прекращению работы своих сервисов в Беларуси», в том числе Hinge, PlentyOfFish, Match и других. Пользователи из этой страны не смогут заходить в аккаунт и делать внутренние покупки, «суперлайки» и «бусты» посоветовали потратить до прекращения работы.

Пользователи могут подать заявку на возврат денег, внесенных за предоплаченные тарифы и неистраченных на покупки. Запросить копию своих данных можно через инструмент управления аккаунтом или после 15 февраля через контактную форму. Можно также удалить профиль.

Match Group объявила о прекращении работы в РФ в мае 2023 года, а ушла из страны к концу июня. Бывшие пользователи Tinder принялись искать аналоги дейтинг-сервису.

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