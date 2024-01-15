На ралли «Дакар» погиб мотогонщик Карлес Фалькон

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон погиб во время ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу команды TwinTrail Racing.
Фалькон попал в аварию на втором этапе гонок 7 января. У гонщика диагностировали многочисленные переломы. Он сломал в том числе ребра и позвоночник, а также перенес остановку сердца.
Медики боролись за жизнь спортсмена, однако потерпели неудачу. 15 января Фалькон скончался в больнице после нескольких дней в искусственной коме. Ему было 45 лет.
«Медицинская бригада подтвердила, что неврологические поражения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, были необратимы», — заявили в команде .
Карлес Фалькон участвовал в ралли «Дакар» во второй раз. В 2024 году турнир начался 5 января. Он завершится 19 января в городе Янбу-эль-Бахр.