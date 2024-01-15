СМИ: на Кузбассе возбудили дело против женщины, поделившейся с подругой видео изнасилования сына

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:07
Фото: priscilladupreez/Unsplash

В Кемеровской области в отношении жительницы города Мариинска возбудили уголовное дело из‑за того, что та поделилась с подругой видео, на котором насилуют ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил Mash.

По информации СМИ, 31-летняя мать отправила ролик подруге, когда узнала о случившемся с ее ребенком. 11-летнего мальчика изнасиловал старший товарищ — 13-летний подросток. Преступление засняли на видео.

Страшные кадры попали в руки матери жертвы. Правоохранители посчитали, что женщина не должна была распространять их, поскольку ролик можно отнести к порнографии с участием детей.

Теперь мать изнасилованного школьника ждет уголовное расследование. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

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