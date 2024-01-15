Умерла трехкратная призерка Олимпийских игр по тяжелой атлетике Раема Лиса Румбевас

Раема Лиса Румбевас известна как серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, Олимпийских игр 2004 года в Афинах и бронзовый призер Игр 2008 года в Пекине. Тяжелоатлетка выступала в категории до 48 кг, а затем — до 53 кг.