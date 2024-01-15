Рэпер T-Sav получил два пожизненных срока после релиза трека, в котором он рассказал о преступлениях

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47
Фото: Karsten Winegeart/Unsplash

Канадский музыкант Тирел Хью Джордж Махони Нгуйен, известный под псевдонимом T-Sav, получил два пожизненных срока после того, как выпустил песню о своих преступлениях. Об этом сообщил CBC.

Верховный суд Британской Колумбии признал трек рэпера «My Life» тонко завуалированным признанием в убийстве гангстера Рандипа Кана в 2017 году. В качестве доказательств вины артиста использовали также клип к песне.

В результате Нгуйена признали виновным в двух убийствах. Второй жертвой музыканта стал студент университета Джагвир Сингх Малхи. Кроме того, T-Sav, как посчитал суд, покушался на жизнь брата Кана Гэри и его помощника Камило Алонсо.

Убийство Кана, как показало судебное разбирательство, стало результатом вражды между двумя бандами — «Братьями Хранителями» (к ним относился T-Sav) и «Красными Скорпионами». Смерть Малхи стала случайностью.

По информации некоторых источников, Нгуен был наемным убийцей банды. Против него дал показания в том числе друг рэпера, который жил с его семьей в Суррее до ссоры с музыкантом в 2019 году.

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