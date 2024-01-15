Четырехлетняя девочка установила рекорд при восхождении на Эверест

Зара Шифра, которой 4 года и 5 месяцев, установила рекорд при восхождении на Эверест, добравшись до базового лагеря горы на высоте 5300 метров над уровнем неба. Она стала самой молодой женщиной в мире, когда‑либо сделавшей это, сообщили ее родители в соцсетях.
Четырехлетняя Зара — гражданка Чехии и Канады, живет в Малайзии со своими родителями и семилетним братом, который умеет говорить на чешском, китайском и английском языках. Предыдущий рекорд, который побила девочка, принадлежал пятилетнему мальчику из Индии. Общая протяженность маршрута семьи Шифра туда и обратно составила около 270 километров.
Зару тренируют родители с малых лет, в прошлом году девочка прошла по джунглям более 2200 километров. Она никогда не купается в теплой воде, иногда добавляет в нее лед. Как уверяют родители, благодаря тщательной акклиматизации насыщение ее крови кислородом не опускалось ниже 90%.
В 2023 году уроженец Непала и ветеран британской армии Хари Будха Магар стал первым человеком с ампутированными ногами, которому удалось подняться на Эверест. Несмотря на сложные погодные условия, слякоть и непредсказуемый ветер, Будха Магару удалось исполнить свою мечту.