Четырехлетняя девочка установила рекорд при восхождении на Эверест

Зару тренируют родители с малых лет, в прошлом году девочка прошла по джунглям более 2200 километров. Она никогда не купается в теплой воде, иногда добавляет в нее лед. Как уверяют родители, благодаря тщательной акклиматизации насыщение ее крови кислородом не опускалось ниже 90%.