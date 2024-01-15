В Петербурге нашли мертвым пристава, который грубо задержал активистку на суде по делу Скочиленко

Издание RusNews выяснило, что погибшим оказался Сергей Прошнов. Он известен по инциденту, случившемуся после слушания по делу художницы Саши Скочиленко в ноябре 2023 года. Тогда Прошнов грубо задержал активистку Ануш Панину, которая приехала в суд, чтобы поддержать Скочиленко.