В Петербурге нашли мертвым пристава, который грубо задержал активистку на суде по делу Скочиленко

В Петербурге обнаружили с огнестрельным ранением в голову пристава Василеостровского суда. Об этом написал портал 78.ru.
Тело мужчины нашли неподалеку от места его работы. Рядом с ним лежало табельное оружие. В пресс-службе городских судов заявили, что пристав вышел за ворота суда и поэтому случившееся с ним не зафиксировали камеры наблюдения.
Издание RusNews выяснило, что погибшим оказался Сергей Прошнов. Он известен по инциденту, случившемуся после слушания по делу художницы Саши Скочиленко в ноябре 2023 года. Тогда Прошнов грубо задержал активистку Ануш Панину, которая приехала в суд, чтобы поддержать Скочиленко.
Пристав попытался задержать Панину, но девушка якобы оказала сопротивление. После этого Прошнов заломил руку Паниной и увел ее в служебное помещение для составления протокола. Активистке в результате действий пристава потребовалась медицинская помощь.
По информации издания «Бумага»*, утром 15 января Прошнов пришел в здание суда, взял оружие, а затем вышел на улицу и застрелился. Источник СМИ отметил, что пристав был «очень жизнерадостным и веселым» человеком. Мотивы его поступка пока неясны.
*«Бумага» признана Минюстом РФ иностранным агентом.