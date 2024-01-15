В 2023 году в России зарегистрировали рекордное число тяжких и особо тяжких преступлений

В 2023 году в России зарегистрировали максимальное за последние двенадцать лет число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД, на которую обратило внимание издание «Верстка»*.
В течение года в стране совершили более 589 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Последний раз такое количество преступлений фиксировали в 2011 году — тогда их было порядка 608 тыс.
Самой криминальной точкой России оказалась Москва. В столице произошли 5016 преступлений. В Московской области зарегистрировали 22 212 тяжких и особо тяжких преступлений, в Краснодарском крае — 21 671.
Также в числе самых криминальных регионов оказались Петербург (20 489 преступлений), Тюменская область (17 581) и Татарстан (17 126).
Наиболее спокойной обстановка была в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Чечне. В этих субъектах зафиксировали 213, 303 и 648 тяжких и особо тяжких преступлений соответственно.
Число преступлений снизилось за прошедший год в Чечне, Тверской, Архангельской, Калужской, Смоленской, Рязанской областях, а также в Еврейском автономном округе, Якутии, Карелии, Дагестане и на Камчатке.
Выросло число преступлений в Белгородской области — сразу на 29%. За 2023 год там выявили 5614 преступлений, это максимум за все время ведения статистики (с 2010 года).
* Издание «Верстка» признано Минюстом РФ иностранным агентом.