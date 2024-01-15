Власти Финляндии хотят запретить россиянам любые сделки с недвижимостью

Власти Финляндии намерены запретить россиянам все сделки с недвижимостью. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, написало издание Helsingin Sanomat.
По словам министра, он пытается найти правовые решения, чтобы ввести полный запрет для россиян. Любые сделки с недвижимостью для граждан России могут быть запрещены в Финляндии уже весной.
Хяккянен выступает за расследование уже совершенных сделок по продаже недвижимости, а также более строгий контроль за арендой жилья. «Использование посредников в сделках будет ограничено более строго, чем сейчас», — добавил он.
Министр утверждает, что для введения запрета не потребуются изменения в законодательстве страны.
Ранее власти Финляндии получили право конфисковать имущество находящихся под санкциями россиян. Однако, по мнению Хяккянена, этого недостаточно для обеспечения национальной безопасности.